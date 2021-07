Fotografa un saronnese: la premiazione in diretta (con tutti i nomi dei vincitori)

Fotografa un saronnese: la premiazione in diretta (con tutti i nomi dei...

SARONNO – Dopo tanto lavoro per trovare il giusto protagonista nella giusta location stasera è il momento del gran finale di Fus, fotografa un saronnese, il concorso organizzato da un team di giovani saronnesi che è stato il primo evento cittadino post pandemia.

Stasera dalle 19:15 nei giardini di Casa Morandi la premiazione con la diretta di Claudia Marangi e Aurora Cortesi

La serata prenderà il via alle 18 con l’esposizione di tutte le opere del concorso. Dalle 19.15 ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori. Dalle 20.15 si potrà godere di un live musicale tutto made in Saronno e successivamente ci sarà un dj set. E’ il grand finale di un appuntamento che ha davvero animato la città di Saronno in tanti ambiti diversi. Sono più di 90 le foto arrivate agli organizzatori che raccontano i saronnesi e la loro storia e quotidianità.

Fino a domenica le opere sono state esposte nelle vetrine cittadine permettendo ai saronnesi di esprimere il proprio voto. Ne sono arrivati tantissimi che hanno permesso di decretare i vincitori oltre a quelli valutati della giuria formata da fotografi ed esperti.