SARONNO – Ragazza investita da un’auto in via Frua a Saronno: è successo nel tardo pomeriggio odierno, l’allarme è scattato alle 18.45 e sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa saronnese ed hanno prestato i primi soccorsi alla giovane, di 22 anni. Che comunque si è ben presto ripresa: è stata portata all’ospedale cittadino per essere medicata, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Momenti di apprensione alle 17.45 anche in via Diaz nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Saronno per una caduta accidentale da parte di un pedone, una pensionata saronnese di 81 anni soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno e trasportata al nosocomio di piaza Borella per essere medicata.

Per una caduta accidentale della bici, oggi alle 14.31 in via 4 novembre ad Uboldo, è finita all’ospedale di Legnano una donna di 82 anni: ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è stata giudicata in pericolo di vita.

(foto archivio)

09072021