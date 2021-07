SARONNO – Anche quest’anno un po’ di Saronno sarà al Festival del cinema di Cannes, in Francia. Infatti, sabato 10 luglio fra gli ospiti del film “Hytti nro 6” diretto da Juho Kuosmanen ci sarà anche il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani che torna sulla croisette dopo due anni accompagnato dalla figlia Alice e dalla moglie,l’attrice ed ex volto di Disney Channel, Francesca La Gala.

“Sono contento dell’invito del regista Kousmanen perché rappresenta una grande innovazione nel cinema. Le pellicole russe e finlandesi con molte nuove realtà dell’est nascondono spunti interessanti e apprezzo la loro vicinanza al neorealismo ormai perso nel nostro cinema. La pellicola concorre per la Palma d’oro e incrocio le dita augurando a tutta la Aamu film Company il successo che meritano” dichiara il regista. La serata di Silighini si concluderà col party organizzato in onore di Sean Penn in uno dei locali esclusivi della capitale del cinema francese.

(foto: Luciano Silighini con Francesca La Gala)

