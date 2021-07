SARONNO – Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 l’Open day del Fbc Saronno: l’appuntamento è fissato allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi che riapre dunque i battenti per un evento calcistico dopo il lunghissimo stop legato alla pandemia per il coronavirus che ha bloccato tutta l’attività sportivo della società biancoceleste. In questo caso, l’invito è rivolto ai giovani nati fra il 2009 ed il 2015 che volessero provare a vestire la maglia del Saronno, in vista di un loro possibile inserimento nel “vivaio”. “Vi aspetto allo stadio” dice Lorenzo Puzziferri, giocatore della prima squadra ed allenatore nel settore giovanile.

Che d’altra parte ha proseguito il proprio impegno sul fronte organizzativo, in vista della prossima stagione. E’ nato il Fc United, che riunisce Fbc Saronno e Sporting Cesate in una realtà per la promozione del calcio giovanile, per lo stesso Fbc Saronno ha dato vita ad una fusione con il Gorla Maggiore acquisendo così anche il diritto di partecipare al prossimo campionato di Promozione. Insomma, tantissime novità per i colori biancocelesti ed i suoi appasionati tifosi.

