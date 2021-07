CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha scelto il nuovo allenatore per la stagione 2021-2022: si tratta di Manuel Scalise, ex giocatore di Grosseto, Pavia, Lucchese, Alessandria, Olbia, Mantova, Salernitana e Cosenza in Serie C ma anche Nocerina e Ascoli in Serie B. Classe 1981, Scalise arriva in rossoblù dopo aver allenato le giovanili del Cosenza tra la categoria Berretti e Allievi oltre al Borgo San Donnino e il Club Milano nella stagione appena terminata.

Scalise ha le idee chiare in merito a quello che si aspetta dalla Caronnese: “Le aspettative sono quelle di fare un campionato di livello. Bisogna lavorare duramente e mi auguro che la squadra possa fare un campionato divertente e offrire un bel calcio per ottenere i risultati. Quello che conta è vincere”. Il mister è alla sua prima esperienza in una squadra di Serie D ed è ampiamente motivato: “Questo è il mio primo anno di Serie D ed ho delle aspettative molto alte non individuali ma di squadra. Penso che solo attraverso il gioco si possano ottenere i risultati perché è bello vincere ma anche convincere. Voglio fare un bel percorso con la Caronnese”.

Chiusura con ringraziamenti: “Mi sento di ringraziare il direttore generale Ferrara perché mi ha dato una grossa chance, il progetto è davvero importante e dunque mi sento di dire grazie a lui in primis. Voglio anche dire grazie a tutto lo staff e mi sento di ringraziare anche il mio ex club che voleva continuare il percorso ma io sono stato chiaro e diretto perché la mia voglia era quella di confrontarmi in Serie D con la Caronnese”.

10072021