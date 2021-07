MILANO – La variante Delta del coronavirus, più contagiosa, si sta diffendendo anche in Lombardia ed anche i dati della diffusione del contagio probabilmente iniziano a rifletterlo. Dati che, giusto sottolinearlo, restano comunque contenuti, anche se il “campanello d’allarme” è già suonato per le autorità sanitarie.

I dati di oggi in Lombardia:

– i nuovi casi positivi: +205 (ieri 230)

– in terapia intensiva: 37 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 129 (+2)

– i decessi totale complessivo: 33.795 (+3)

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: il centro vaccinale di Saronno)

09072021