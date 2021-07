Dante: “Basta con gli influencer, pensiamo ai lavoratori ed alla giustizia”

CERIANO LAGHETTO – “Stamane ho firmato i 6 referendum per una giustizia giusta; poi al presidio con i lavoratori Gianetti Ruote: uno stabilimento con oltre 150 persone chiuso dall’oggi al domani da un fondo finanziario tedesco. Lottiamo su questi temi, lavoro giustizia e sicurezza! Basta con le ca… con cui ogni giorno aprono i tg: influencer e beghe tra influencer e politici... basta! Lottiamo per il futuro dei nostri figli”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto ed esponente leghista Dante Cattaneo. Il gazebo per la raccolta di firme per modificare le norme sulla giustizia è previsto anche domani domani a Ceriano Laghetto in via Cadorna dalle 9 alle 12.

Sul fronte della crisi Gianetti Ruote, i sindacati hanno intanto formalmente chiesto alla proprietà l’annullamento della procedura di licenziamento collettivo, avviata una settimana fa e che porterebbe inevitabilmente alla definitiva chiusura dell’azienda fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, conta 152 dipendenti.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

(foto: Dante Cattaneo al gazebo per la giustizia a Ceriano Laghetto)

10072021