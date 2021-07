SARONNO – “Siamo contenti di aver dato il nostro contributo come media partner alla riuscita del concorso fotografico Fus che dalla presentazione del bando alla premiazione finale si è dimostrato il primo grande evento post pandemia“.

Sono le parole della direttrice de ilSaronno Sara Giudici che tira così le somme dell’esperienza con Fus: “E’ stato un bell’esempio di collaborazione. Da apprezzare la capacità degli organizzatori, e in particolare di Lorenzo Puzziferri, di tenere insieme le diverse anime del concorso valorizzando ogni contributo dai fotografi agli sponsor passando per la giuria. Un bel lavoro di squadra che non si è mai lasciato fermare dalle tante difficoltà. Vorrei fare un plauso al grande impegno e professionalità del team comunicazione con cui mi sono trovata davvero benissimo e che ha fatto davvero un lavoro impagabile curando tutti gli aspetti dai social con Nicholas Morelli e Andrea Sansottera a tutta la grafica curata da Claudia Principessa”

Il premio ilSaronno

“Per il nostro premio siamo partiti da una sezione di foto realizzata da Edio Bison fotografo saronnese e artista che ci ha aiutato a scegliere gli scatti tecnicamente più giornalistici e di qualità. Quindi abbiamo invitato tutto il “mondo de ilSaronno” a scegliere la foto che più li emozionava. Nel dettagli hanno votato fotografi come Domenico Ghiotto e Armando Iannone ma anche saronnesi che spesso ci mandando foto per raccontare la città, tanti stagisti e collaboratori ed è stato un piacere coinvolgere anche i protagonisti del progetto che ci vedrà protagonisti a breve. Abbiamo coinvolto il team della Sorelle Giudici e anche chi ci aiuta concretamente con le tante piccole necessità che ha quotidianamente una testata locale”

A vincere alla fine è stato lo scatto della fotografa Maria Bertoldi che vede ritratta Fabrizia Marrone, giocatrice di softball che è volata a Tokyo per le Olimpiadi. Uno scatto che racconta un momento di grande orgoglio dello sport saronnese però con uno sguardo inedito e anche un po’ glamour che conquista”

foto copertina: Sara Giudici con Aurora Cortesi e Claudia Marangi alla premiazione Fus

