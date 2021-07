Olimpiadi: le saronnesi Longhi, Filler e Marrone in volo per Sendai

ROMA – Oggi pomeriggio da Roma la partenza per Sendai in Giappone di Italia softball, la Nazionale azzurra che prenderà parte alle Olimpiadi. Nel gruppo oltre all’allenatrice dell’Inox Team Saronno, Giovanna Palermi, anche 3 giocatrici della squadra saronnese ovvero la capitana Giulia Longhi, con Andrea Filler e Fabrizia Marrone (qui insieme in foto durante il ritiro romano degli ultimi giorni).

“In bocca al lupo, campionese: le nostre nerazzurre Giulia Longhi, Andrea Filler e Fabrizia Marrone pronte a partire per Tokyo in vista delle tanto attese Olimpiadi! Vi siete meritate questo traguardo, ora dimostrate quello di cui siete capaci! Un augurio speciale ovviamente anche a Giovanna Palermi, non presente in foto ma sempre al vostro fianco”: così i dirigenti dell’Inox Team Saronno a partire dal presidente, Massimo Rotondo.

10072021