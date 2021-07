SARONNO / GERENZANO – Momenti di apprensione oggi alle 20.45 in via Manzoni a Saronno, nei pressi dell’incrocio con via Baracca, per una caduta accidentale al suolo di una passante. La donna, di 67 anni, è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa e sul posto è intervenuta anche l’automedica, comunque si è presto ripresa.

A Gerenzano alle 17 tamponamento fra due auto in via Clerici, come si tratta il tratto locale dell’ex statale Varesina, nella zona dei centri commerciali al confine con Saronno: è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese che si è presa cura di due persone rimaste lievemente contuse, una ragazza di 20 anni ed un ragazzo di 19 anni, che sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per essere medicati.

Sempre a Gerenzano alle 19 intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo per un uomo di 55 anni in difficoltà, in via Zaffaroni: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, è stato trasportato all’ospedale di Saronno e non è in pericolo di vita.

