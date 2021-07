SARONNO – Si sono radunati alle 7,30 alla Rotonda a Saronno una quarantina di membri del gruppo Sportsteristi Lombardi che riunisce appassionati di motociclette Harley Davidson.

Il sodalizio organizza spesso giri in compagnia e verso eventi e raduni, e organizziamo noi stessi eventi per raccolte fondi per beneficenza (in particolare per l’associazione La Ruota di Parabiago).

Oggi si sono ritrovati a Saronno per partire alla volta dello Sporty Meeting di Grazzano Visconti, un evento motociclistico legato in particolare ad un modello di Harley Davison, la Sportster.

Alcuni centauri si sono ritrovati a Tradate, nel parcheggio della Coop, per poi recarsi a Saronno. Una quarantina i centauri presenti a Saronno: “E’ il primo evento dopo la pandemia – spiega Emiliano Ferazzini portavoce del gruppo – un modo per ritrovarsi e ripartire anche con questi momenti d’incontro anche per questo abbiamo organizzato diversi punti di ritrovo per dare modo di conoscersi e ritrovarsi”.

(foto: i partecipanti alla Rotonda di Saronno)