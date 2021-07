LA SPEZIA – Nella seconda finale della stagione, l’Az Robur Saronno ritrovato – per il march di ritorno – lo Spezia Basket. Si riparte con un vantaggio di 21 punti dei saronnesi, maturato nella gara d’andata di mercoledì scorso. “Siamo all’ultima partita della stagione e bisogna dare tutto per chiudere al massimo un’annata eccezionale” rimarcano i dirigenti roburini. Palla a due alle 18 a La Spezia. In palio un posto in serie B nella prossima annata.

Come vederla – Anche la gara di ritorno sarà proposta in diretta sul canale Facebook della web tv ligure Liguria a spicchi.

Come era andata all’andata – Inizio 9-0 per Saronno, poi hanno segnato qualche punto i liguri ma a seguire si è assistito ad una escalation roburina sino al +28, massimo vantaggio in assoluto. Hanno segnato tutti, 7 giocatori del Saronno hanno concluso in doppia cifra. Nel finale di partita lo Spezia, anche con delle triple, si è riavvicinato ma con un paio di buone azioni in attacco i saronnesi l’hanno aggiustata, con un buon margine.

11072021