LA SPEZIA – Su Youtube la diretta di Spezia-Az Saronno, su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro decisivo per il passaggio in serie B.

La cronaca

Finale 80-79 per la Spezia: passa in serie B il Saronno alla luce dell’ampio successo nella gara di andata.

A 39′ dopo una striscia infinita di bombe in contropiede. Spezia ha trovato il primo vantaggio della serie sul 80 a 79. Ma ci sono 21 punti di vantaggio dell’andata per la Robur

A tre minuti dal termine, trenta punti di distanza (considerato il +21 per Saronno della gara di andata) sono davvero troppi

Spezia non ne ha per rimontare, né la partita né soprattutto la serie, però i liguri ci hanno provato

37′ – Spezia 66 Saronno 75

Per Saronno un po’ di liberi a segno e di nuovo un ampio vantaggio

Al 30′ Spezia 51 Saronno 63

Robur soffre la perdita dei due titolari e leader della squadra

27′ – Spezia 43 Saronno 51

Espulso anche Mariani

Dopo l’intervallo, al 24′ Spezia 35 Saronno 47, espulso Gurioli per due falli antisportivi a pochi istanti di distanza

Al 20′ Spezia 29 Saronno 42

Momento di mini crisi a fine quarto, 9-0 di parziale Spezia in due minuti e mezzo

Al 17′ Saronno tocca il +22 con i liberi di Max Politi, considerato anche il vantaggio dell’andata fa +43. Totale controllo per la truppa di coach Grassi

Anche con i più giovani in campo non cambia niente

14′ – Spezia 12 Saronno 33

Nella seconda parte del periodo, spezia prova con la zona ma non ha grande fortuna

10′ – Saronno avanti 22-7

6′- Saronno avanti 14-0 trascinata dai titolari e dall’infermabile Politi.

Nella seconda finale della stagione, l’Az Robur Saronno ritrovato – per il march di ritorno – lo Spezia Basket. Si riparte con un vantaggio di 21 punti dei saronnesi, maturato nella gara d’andata di mercoledì scorso. “Siamo all’ultima partita della stagione e bisogna dare tutto per chiudere al massimo un’annata eccezionale” rimarcano i dirigenti roburini. Palla a due alle 18 a La Spezia. In palio un posto in serie B nella prossima annata.

Come era andata all’andata – Inizio 9-0 per Saronno, poi hanno segnato qualche punto i liguri ma a seguire si è assistito ad una escalation roburina sino al +28, massimo vantaggio in assoluto. Hanno segnato tutti, 7 giocatori del Saronno hanno concluso in doppia cifra. Nel finale di partita lo Spezia, anche con delle triple, si è riavvicinato ma con un paio di buone azioni in attacco i saronnesi l’hanno aggiustata, con un buon margine.

11072021