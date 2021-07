CARONNO PERTUSELLA – Ha scavalcato nel cuore della notte la recinzione di una casa a Caronno Pertusella ed ha rubato una bella bicicletta di fattura artigianale, non sapendo di essere ripreso dalle telecamere della videosorveglianza, che hanno immortalato ogni momento del furto. Il ladruncolo, evidentemente un giovane ed anche piuttosto atletico, è comunque riuscito nell’impresa, è riuscito a portare in strada la bici con la quale se n’è andato mentre il proprietario del mezzo la mattina dopo non ha potuto fare altro che prendere atto dell’accaduto. Lanciando un appello sui social, perchè i concittadini lo aiutino a trovare la bicicletta, dalle caratteristiche decisamente particolari.

E’ una bicicletta di marca “Filippo Zanazzi” con placchetta rossa sulla canna, selle e manopole sono in pelle ed è pure dotata di un cestino di vimini. Il fatto è accaduto nella zona residenziale di Caronno Pertusella, sono ora in corso indagini.

(foto: il ladro immortalato dalla videosorveglianza)

11072021