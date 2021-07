CERIANO LAGHETTO – “Pranzo della domenica coi lavoratori di Gianetti Ruote in presidio permanente per bloccare la procedura di chiusura e licenziamento collettivo e ridare speranza e futuro a una fabbrica che ha commesse e che fino a una settimana fa attivava gli straordinari. Vicinanza e solidarietà innanzitutto a delle persone con storie trentennali di fabbrica. E poi il lavoro per far funzionare i canali attivati e arrivare a una soluzione che è possibile con l’impegno di tutti”. Così il segretario provinciale della Cgil Fiom, Pietro Occhiuto, che al presidio davanti ai cancelli aziendali di via Stabilimenti a Ceriano Laghetto oggi ha ricevuto il senatore Pd della Brianza, Roberto Rampi, andato a testimoniare solidarietà ai lavoratori.

Sul fronte della crisi Gianetti Ruote, i sindacati hanno intanto formalmente chiesto alla proprietà l’annullamento della procedura di licenziamento collettivo, avviata una settimana fa e che porterebbe inevitabilmente alla definitiva chiusura dell’azienda fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, conta 152 dipendenti.

(foto: al centro Pietro Occhiuto, a sinistra il senatore Roberto Rampi)

11072021