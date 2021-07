ROVELLO PORRO – Finalissima oggi dell’Europeo di calcio, Inghilterra-Italia, ed ultimo appuntamento con “Notti magiche”, l’evento proposto nel cortile dell’oratorio di San Giuseppe in centro a Rovello Porro. Con maxi-schermo per la partita e possibilità di bere l’aperitivo o cenare prima durante e dopo la partita. Ingresso gratuito ma bisogna prenotarsi. all’edicola “2 cose al volo” di piazza Ferrari o tramite la pagina Facebook del teatrno San Giuseppe di Rovello.

L’apertura dei cancelli, in via Dante, è prevista per l’occasione alle 19, vista l’attesa consistente affluenza, con cucina aperta e dj set in attesa dell’incontro calcistico. Ovviamente l’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia. Per tutti dunque una occasione di stare insieme, con l’opportuno distanziamento, per godersi la partita degli azzurri nella finale di Wembley contro la formazione di casa.

(foto: veduta “aerea” dell’area dell’iniziativa, con i tavolini riservati a chi ha prenotato, all’oratorio di Rovello Porro)

11072021