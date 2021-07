LAZZATE – Un furto così non si era mai visto in paese: qualcuno si è portato via la grande anfora che si trova al centro dell’aiuola, nei pressi della Banca Bpm in piazza Caduti. A notare l’assenza di questo oggetto, che aveva scopi decorativi, sono stati in questi giorni alcuni cittadini ed anche il sindaco Loredana Pizzi è andata a vedere. E’ proprio lei a confermare che si è trattato di un furto.

“Purtroppo si, l’hanno rubata. Ho già avvertito la polizia locale che ha avviato i controlli. È pazzesco!” le parole del sindaco Pizzi, che ha dunque subito informato le forze dell’ordine dell’accaduto. Viste le dimensioni dell’anfora, logico pensare che qualcuno sia arrivato sul posto con un furgone oppure un camioncino, sul quale caricarla. In zona ci sono diverse telecamere della videosorveglianza, di privati: forse le immagini serviranno per chiarire quel che è successo.

(foto: l’anfora quando era ancora presente al centro dell’aiuola)

11072021