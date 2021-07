SARONNO – In sole tre ore, dalle 16 alle 19, al gazebo allestito in piazza Libertà dai volontari con la presenza del consigliere comunale Marta Gilli per l’autenticazione hanno raccolto 150 firme per il referendum sulla Eutanasia legale, di cui circa la metà da cittadini residenti fuori Saronno.

Nonostante il caldo, dunque i firmatari non sono mancati ed anzi in molti hanno riferito agli attivisti di incontrare difficoltà nel poter firmare nei Comuni limitrofi a Saronno. I firmatari hanno tutti dimostrato di avere ampia conoscenza del quesito referendario e, altresì, la consapevolezza che si tratti di un referendum sulla libertà di scelta.

Oggi proseguirà la presenza in piazza ma è possibile firmare per il referendum sull’eutanasia legale e per quelli sulla Giustizia dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30, allo studio legale Gilli & D’Elia a Saronno, via Ferrari 9. È preferibile preavvisare per telefono al numero 029602186 o per e-mail all’indirizzo [email protected]

(foto: il gazebo per la raccolta firme allestito la scorsa settimana)