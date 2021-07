SARONNO – Con la collaborazione di agenti della polizia locale di Varese e di Busto Arsizio nell’ambito del progetto Nuclei regionali (promosso proprio da Regione Lombardia e concretizzato più volte negli ultimi mesi in città) sabato sera si sono tenuti i controlli contro la guida in stato di ebbrezza.

Posizionati in via Novara e in piazza San Francesco gli agenti hanno fermato e controllato, a partire dalla 22,30, una trentina di veicoli. Ventidue i conducenti sottoposti al pre-test e solo uno un 22enne a bordo di una Ford Fiesta è risultato positivo.

Il ragazzo aveva un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, massimo consentito per mettersi al volante, ma essendo neopatentato per lui i problemi non sono mancati. Avendo registrato con precisione dall’etilometro dopo il pretest positivo, un tasso alcolemico superiore a zero, ma inferiore a 0,5 g/l, gli è stata comminata una multa di 168 euro e la perdita di cinque punti della patente.

(foto archivio: controlli notturni della polizia locale)