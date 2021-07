Baby pusher in piazza De Gasperi: 16enne fermato dalla polizia locale con hashish e bilancino

Baby pusher in piazza De Gasperi: 16enne fermato dalla polizia locale con...

SARONNO – Trenta grammi di hashish, la metà già diviso in dosi, è quello che la polizia locale ha trovato addosso ad un 16enne residente nel comprensorio saronnese fermato nel fine settimana.

Ma facciamo un passo indietro tornando a sabato pomeriggio quando due agenti del comando di piazza della Repubblica, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno notato l’atteggiamento di un ragazzo che si aggirava nella zona di piazza De Gasperi. Visto anche il suo nervosismo alla vista della pattuglia hanno deciso di effettuare un controllo.

Non solo l’hanno trovato impegnato a prepararsi una canna ma perquisendolo gli agenti hanno trovato nello zainetto 30 grammi di hashish alcuni già divisi in dosi. Il giovane aveva con sé anche un bilancino di precisione circostanza che conferma ancora una volta la sua attività di spaccio. Ovviamente è stato portato in comando e sono stati avvisati i genitori e la sua posizione è ora al vaglio del comando saronnese. Hashish, canna e bilancino sono stati sequestrati.

11072021