CERIANO LAGHETTO – Resta alta l’attenzione delle istituzioni e delle associazioni e gruppi locali sulla “battaglia” di dipendenti della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, da oltre una settimana in presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica in via Stabilimenti, e dove si susseguono le visite degli esponenti dei sindacati e della politica locale e nazionale per manifestare solidarietà alle maestranze. Nello scorso fine settimana è tornato anche il vicesindaco cerianese Dante Cattaneo che con i sostenitori della Lista Dante, alcuni volontari ed il saronnese Michele Castelli di Onda italiana ha incontrato i lavoratori, e poi sia Cattaneo che Castelli si sono cimentati nella preparazione del pranzo per chi era presente al presidio.

Sul fronte della crisi Gianetti Ruote, i sindacati hanno intanto formalmente chiesto alla proprietà l’annullamento della procedura di licenziamento collettivo, avviata una settimana fa e che porterebbe inevitabilmente alla definitiva chiusura dell’azienda fondata nel 1880 a Saronno e che, con sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto, conta 152 dipendenti.

(foto: Dante Cattaneo e Michele Castelli al presidio Gianetti Ruote)

12072021