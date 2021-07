SARONNO – Si sono conclusi intorno alle 2,30 i festeggiamenti di Saronno per la vittoria della nazionale all’europeo nella finale contro l’Inghilterra.

Saronnesi sintonizzati sul match fin dalle 20,30 ma alle visioni domestiche si sono aggiunte quella agli oratori Matteotti e Legnani e a Casa Morandi. Dopo il calcio di rigore che ha segnato la vittoria giovani ma anche tante famiglie si sono riversate in centro.

Fulcro dei festeggiamenti piazza Libertà subito colorata da bandiere, fumogeni e resa chiassosa da cori alternati all’inno. Non sono mancati gli sfottò all’Inghilterra e agli inglesi. Altro punto caldo via Carcano angolo via San Giuseppe e piazza Cadorna. Qui decine di persone hanno fermato le auto impegnate nei caroselli e a farla da padrone sono stati i colpi di clacson e ancora una volta i cori. Festa anche al Matteotti dove qualcuno ha donato al quartiere uno spettacolo pirotecnico. Nel corso della notte non sono emersi particolari problemi a parte una recinzione da cantiere rovesciata (via Padre Monti) e alcuni petardi esplosi nelle aiuole.

FOTO DELLA PARTITA

FOTO FESTEGGIAMENTI

i VIDEO

Discorso del sindaco

L’inno in Casa Morandi