Il labirinto nel mais di Cogliate vola verso quota mille

COGLIATE – Continua lo strepitoso successo del Family Camp al Campo Volo di Cogliate. Nel fine settimana sono state tantissime le famiglie che, nonostante il gran caldo, hanno visitato la struttura attrattiva posizionata nelle campagne al confine con Ceriano e Saronno. Addirittura molte provenienti anche da fuori provincia, famiglie che hanno approfittato delle tante proposte a loro dedicate: laboratori, esperienze con animali, dimostrazioni con i Vigili del fuoco di Lazzate e la Croce Rossa di Misinto e molte altre ancora.

«Sono state più di 800 le persone che nei primi due fine settimana sono invece entrare nel labirinto di mais, un successo di pubblico che soddisfa gli organizzatori che credevano molto in questo progetto e noi con loro» – dice il sindaco Andrea Basilico.

«È stupendo vedere famiglie sorridenti, contente delle proposte che stiamo mettendo in campo e che ci ringraziano!» – aggiungono gli organizzatori.

Il week end si è concluso in bellezza con un maxischermo sul quale è stata proiettata la finale vincente per l’Italia dell’Europeo 2021. Di buon auspicio è stato il tricolore creato nel pomeriggio dai Vigili del Fuoco durante la loro dimostrazione di intervento in emergenza.

12072021