Il saronnese Zaffaroni al lavoro con il Chievo, ma la Serie B è a rischio

SARONNO – La nuova avventura al Chievo Verona dell’allenatore saronnese Marco Zaffaroni è partita con il ritiro estivo di Pieve di Cadore, anche se sui veneti incombe un’ombra piuttosto pesante.

L’ex mister del Monza ha recentemente chiuso un ciclo brillante con l’Albinoleffe. Dopo aver riportato la squadra brianzola tra i professionisti nel 2017 e aver conquistato il quarto porto in Serie C l’anno successivo, la carriera di Zaffaroni è ripartita dalla Val Seriana, raggiungendo il culmine quest’anno con il raggiungimento della semifinale playoff di Serie C. Questi importanti successi gli sono valsi la chiamata del Chievo, in Serie B per la prima volta da quando ha iniziato ad allenare, anche se i clivensi stanno incontrando diverse problematiche ad iscriversi al campionato. Di fatto la Covisoc ha bocciato i conti della squadra di Verona, che però ha presentato ricorso ed è molto fiduciosa nell’esito positivo dello stesso. Intanto l’allenatore di Saronno sta lavorando con il suo nuovo gruppo in ritiro, una preparazione estiva che si spera possa premiare la formazione gialloblu con la permanenza in cadetteria.

12072021