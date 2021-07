SARONNO – Che sapore ha l’estate? La stagione più amata è ufficialmente arrivata e con lei la voglia di stare finalmente insieme e di concedersi un momento all’insegna del gusto e del relax. Magari in compagnia di un cocktail fresco, semplice da preparare e dalla personalità davvero sorprendente.

Disaronno Fizz nasce dalla perfetta unione tra il gusto originale e l’aroma inconfondibile di Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo1, le bollicine frizzanti della soda e il succo di limone. Dissetante e dalla bassa gradazione alcolica, Disaronno Fizz è il perfetto +1 per un brunch speciale, da preparare homemade o fuori casa.

DISARONNO FIZZ

INGREDIENTI:

2 parti di Disaronno

4 parti di soda/acqua gasata

1 parte di succo di limone fresco

RICETTA: Versare Disaronno in un bicchiere colmo di ghiaccio, aggiungere il succo di limone fresco e la soda. Mescolare dolcemente.

GARNISH:Fettina di limone o zest di limone

Disaronno è il liquore italiano più bevuto al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un inconfondibile aroma, s’impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. La bottiglia di Disaronno dal design unico in vetro martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno® è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle molteplici versioni mixate e nella contemporanea versione Disaronno Fizz. Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni cocktail.

