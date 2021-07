SARONNO – Dopo l’ansia e l’attesa la gioia della vittoria: anche per i saronnesi al termine di Italia-Inghilterra è arrivato il momento dei festeggiamenti.

Come tradizione giovani, anziani e famiglie si sono ritrovati in piazza Libertà e all’intersezione tra via Carcano e via San Giuseppe. Centinaia le bandiere tricolori e le maglie azzurri indossate da ragazzi e bambini. Tanti anche i caroselli per le strade cittadine. Immancabili i cori per inneggiare alla vittoria.



Del resto la serata è stata decisamente sofferta prima con il gol inglese che ha spento l’entusiasmo sul nascere poi con quello di Bonucci che ha riacceso le speranze. Quindi i supplementari e i calci di rigori.

Quando la vittoria è stata certa sono scoppiati i festeggiamenti: all’oratorio Legnani ha suonato un corno, in giro per le strade si sono sentito clacson e persino qualche vuvusela e a Casa Morandi un campanaccio.



Poi la corsa strada per celebrare tutti insieme un successo sofferto ma fortemente voluto.

(foto: la festa in centro a Saronno)

12072021