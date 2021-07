TRADATE / CARBONATE – I fatti sono successi nel fine settimana scorso: momenti concitati al parco Castello di Carbonate dove una pattuglia dei carabinieri, nel pomeriggio dell’altro giorno, stava svolgendo un servizio di controllo. L’attenzione dei tutori dell’ordine è stata attirata da un giovane: quando i militari gli hanno chiesto di mostrare cosa avesse in tasca, lui si è rifiutato e quindi si è divincolato, scappando di corsa. I carabinieri, finiti a terra, sono comunque riusciti a raggiungerlo e lo hanno infine bloccato.

Al comando dell’Arma il giovane, 17 anni, di Tradate, è stato perquisito: nei calzoni aveva hascisc e marijuana. I carabinieri lo hanno quindi denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio, e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: entrambi i militi di pattuglia si sono indatti dovuti fare medicare al pronto soccorso dell’ospedale “Galmarini” di Tradate, per alcune comunque non gravi escoriazioni e contusioni.

