SARONNO / GROANE – “Dal tardo pomeriggio vento in intensificazione di direzione meridionale sui crinali di confine

alpini. Per la giornata di domani 13 luglio previste condizioni perturbate sulla Lombardia, associate alla profonda struttura depressionaria in traslazione dalla Francia sul Nord Italia, con afflusso di aria più fredda instabile in quota. Le precipitazioni saranno diffuse sulla Lombardia e interesseranno tra notte e primo mattino la parte più occidentale tra alta pianura e settori alpini e prealpini, quindi nel corso della mattinata in intensificazione e in diffusione a tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura, più deboli a tratti intermittenti sulla parte della bassa pianura e Appennino. Nelle ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno su buona parte della regione, con un minore interessamento delle zone della bassa pianura centro occidentale e Appennino, quindi in serata andranno incontro a progressiva attenuazione in particolare e con maggior probabilità sui settori di pianura. Le precipitazioni saranno a carattere temporalesco, con alta probabilità di fenomeni severi e diffusi tra la mattinata e la sera di domani”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Sin dal mattino di domani vento in intensificazione dai quadranti orientali in pianura (raffiche tra 35 e 50 chilometri orari) da sud-sudest sui rilievi prealpini e alpini (raffiche tra 45 e 65 chilometri orari), ovunque in attenuazione in serata.

Tendenza per mercoledì 14 luglio: permangono condizioni instabili, sebbene le precipitazioni saranno di minore intensità.

12072021