SARONNO – Tamponamento fra due automobili oggi alle 0.25 in via Varese a Saronno, nella zona all’altezza dell’incrocio con via Meucci: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa saronnese, ma non si sono registrati feriti.

Scontro auto-moto oggi alle 13.40 in via Vittorio Emanuele a Lazzate: è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed una ambulanza della Croce rossa di Misinto per soccorrere il motociclista ferito, di 57 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese; non è grave.

Per una caduta dalla moto, avvenuta la scorsa notte alle 2.45, un giovane di 22 anni è stato soccorso in viale Risorgimento a Gerenzano: è stato medicato direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

Tamponamento fra due auto oggi alle 8 in via Battisti a Rovellasca: un ragazzo di 33 anni è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

12072021