ROVELLO PORRO – Mentre si annunciano forti temporali per la giornata di domani, e maltempo anche dopodomani, un singolare episodio si è verificato la scorsa notte, alle 0.20, a Rovello Porro dove un fulmine ha centrato in pieno una abitazione privata, in via 4 novembre. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, da Saronno, Lomazzo e Como: i pompieri si sono trovati davanti ad un tetto parzialmente scoperchiato, su una superficie di circa 200 metri quadrati. Ad andare in tilt per la potenza del fulmine anche l’impianto elettrico dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le strutture.

Da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali, comunque significativi. Per fortuna, invece, nessuno è rimasto ferito: quando è stata colpita dal fulmine, nella villetta c’erano tre persone, illese.

(foto: il sottotetto della villetta di Rovello Porro colpita dal fulmine, in una immagine fornita dal comando dei vigili del fuoco)

12072021