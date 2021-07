SARONNO – Non si tratta di un problema alla rete idrica o fognaria cittadina ma il cedimento all’allaccio fognario di un condominio di via Visconti richiederà un intervento rapido per ridurre al minimo le ricadute sulla circolazione.

Ieri sera sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno dopo che i residenti hanno notato l’avvallamento in via Visconti, all’altezza della pizzeria d’asporto, che lasciava facilmente immaginare un problema importante sotto l’asfalto. La zona è stata transennata e sono stati resi offlimits alcuni posti auto per permettere il passaggio delle auto. Transenne e cavalletti sono stati anche dotati di segnalatori luminosi.

Via Visconti è una piccola arteria a senso unico nel cuore di Saronno e certo, malgrado la riduzione del traffico legata al periodo estivo, la presenza dei cavalletti e delle transenne creerà rallentamenti e tappi alla circolazione soprattutto negli orari di punta. Non ha caso stamattina Saronno Servizi, ex municipalizzata che ha in gestione la rete idrica cittadina, si è attiva per sollecitare il condominio proprietario dell’allaccio per intervenire il prima possibile.