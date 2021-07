SARONNO / UBOLDO – La disavventura è capitata nel pomeriggio dell’altro giorno ad un automobilista comasco: mentre percorreva la A9 nei pressi dell’uscita di Uboldo-Origgio, dal cavalcavia che si trova fra Saronno ed Uboldo qualcuno ha scagliato una pietra, che ha centrato in pieno il parabrezza della sua vettura. Per fortuna il vetro ha tenuto, ed il conducente ha avuto il sangue freddo di accostare, senza altri danni.

“Percorrevo l’autostrada Como Chiasso in direzione Milano, tra l’uscita Saronno e Uboldo. Qualcuno si diverte a lanciare sassi dal cavalcavia: è successo a me, e la pietra mi ha rotto il parabrezza. Un grande spavento ma fortunatamente non ci siamo fatti male.

Ho chiamato la polizia stradale che ci ha raggiunto ed ha confermato che ultimamente in quel punto ci sono stati numerosi altri episodi del genere” riferisce il diretto interessato sui social.

(foto: le immagini pubblicate sui social che testimoniano quanto è accaduto sulla A9)

13072021