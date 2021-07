SARONNO – Bilancio di stagione eccenzionalmente positivo per l’Az Robur Saronno che grazie al successo nella finale contro lo Spezia Basket ha ottenuto il passaggio in serie B.

“Siamo stati tra le migliori otto di tutta la Serie C Gold in Italia, disputando gli spareggi nazionali in totale controllo dal primo all’ultimo minuto nella “stagione corta” più lunga che ci sia perchè alla fine abbiamo giocato sino a luglio; tra tamponi, viaggi, panini con la salamella” ricordano simpaticamente i responsabili roburini.

A La Spezia sabato malgrado la sconfitta per un punto, Saronno ha comunque vinto la doppia sfida contro i liguri (che nella città degli amaretti erano stati superati di 21 punti nella gara di andata), ed al termine nessuno si è sottratto al rito del taglio della retina del canestro, da tenere come ricordo.

(foto di gruppo per l’Az Robur Saronno dell’allenatore Tato Grassi sabato scorso a La Spezia)

13072021