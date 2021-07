Ceriano Laghetto in lutto per l’apicoltore Natale Brenna

CERIANO LAGHETTO – “Ha fatto la storia del commercio e dell’artigianato di Ceriano Laghetto e dintorni: chi non ha un vasetto di miele dell’apicoltura Brenna a casa? Chi non è passato negli anni dalla sua cartolibreria in via I maggio? Quanti bimbi delle scuole si ricordano le sue dimostrazioni di apicoltura? Abbraccio tutta la sua famiglia, ci mancherai. Ciao Natale!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, per la scomparsa dell’apicoltore e commerciante locale Natale Brenna, 83 anni.

Il santo rosario si terrà mercoledì alle 10.15 e il funerale, a seguire, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Ceriano Laghetto; ovviamente per i partecipanti al rito funebre saranno in vigore le norme anti-covid attualmente previste da parte delle autorità sanitarie e di Regione Lombardia ovvero obbligo del distanziamento e di indossare la maschierina.

Natale era conosciutissimo in paese, anche sui social tantissime le condoglianze.

(foto: il commerciante ed apicoltore di Ceriano Laghetto, Natale Brenna)

