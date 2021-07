CERIANO LAGHETTO / MILANO – Sulla vicenda dei licenziamenti arrivati per email ai lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto è intervenuto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa su ‘Formare per Assumere’.

“Io ho detto che quello della Gianetti – ha rimarcato l’assessore Guidesi – è un caso isolato dal punto di vista del metodo che hanno utilizzato, che è un metodo che non sta né in cielo né in terra, che ha privato del giusto rispetto i lavoratori, ma anche le istituzioni ed il territorio. Una cosa che noi evidentemente non possiamo permettere e non possiamo accettare”.

“Ci sono gli strumenti per accompagnare queste situazioni rendendole meno drastiche possibili dal punto di vista sociale – ha spiegato Guidesi – e c’è il confronto anche con il sindacato come è giusto che sia. Io non nego che rispetto allo sblocco dei licenziamenti ci sia un po’ più di ‘movimentazione in negativo’, ma non è così allarmante come qualcuno ci dice o ha previsto”.

“Noi abbiamo tantissimi casi di imprese che investono – ha detto ancora Guidesi – e il successo degli strumenti che abbiamo messo a disposizione dal punto di vista degli investimenti, statistiche alla mano, ci sta dicendo questo. Abbiamo un tessuto produttivo molto sano, che al 99% ha voglia di fare e vuole investire, è entusiasta, vuole rilanciarsi e lo fa anche attraverso la ricerca di lavoratori”.

“Il nostro ruolo – ha concluso – è quello di connettere tutti i know-how che abbiamo mettendoli a disposizione, oltre ad offrire gli strumenti necessari perché gli obiettivi degli imprenditori siano raggiunti il prima possibile”.

(in foto: l’assessore Guido Guidesi)

