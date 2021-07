SARONNO – “Grazie ai tantissimi saronnesi che sono venuti a firmare sabato scorso al nostro gazebo per i referendum promossi dal comitato una Giustizia Giusta. Rinnoviamo l’invito a partecipare anche questo sabato al gazebo per la raccolta firme per i sei referendum dalle 16 alle 18.30”.

Così i militanti del Carroccio saronnese fanno il punto sull’ultimo weekend in piazza e lanciano la loro presenza per il prossimo. “La Lega Lombarda di Saronno sarà in piazza Volontari del sangue per raccogliere le firme per i 6 referendum promossi dal comitato per una Giustizia Giusta. Invitiamo i cittadini a venire a firmare. I referendum possono essere firmati anche in Comune negli orari di apertura”.

I quesiti concernono: la riforma del Csm, l’introduzione della responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare, e l’abolizione del decreto Severino.

Le informazioni sui quesiti sono consultabili sul sito www.referendumgiustiziagiusta.it

(foto archivio)

13072021