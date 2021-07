SARONNO – SOLARO – CISLAGO – Come annunciato, stamattina è arrivato il maltempo sulla Lombardia e i primi effetti sono arriva anche nel Saronnese. Dopo il forte vento delle prime ore è arrivata la pioggia.

Un violento acquazzone si è scatenato a Saronno attorno alle 9.30 mentre a Solaro si è visto anche qualche chicco di grandine. Problemi a Cislago dove la polizia locale del comandante Marco Cantoni e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti in piazza Castelbarco, nel cuore del centro, per un ramo caduto e per verificare una pianta pericolante. Sul posto anche l’autoscala.

I sottopassi di Saronno, via I maggio e via Milano, stavolta – almeno per il momento – hanno invece “tenuto”: non si sono registrati allagamenti.

Le previsioni prevedono temporali e schiarite per l’intera giornata con il rischio di grandine intorno alle 13. Regione Lombardia ha emesso un allerta, rivolto a tutte le componenti della protezione civile.

(foto: alcune fasi dell’intervento a Cislago)

13072021