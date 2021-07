LIMBIATE – La città di Limbiate si è resa, lo scorso maggio, scenario di un video musicale per la sensibilizzazione all’aggregazione, in particolare giovanile, attraverso la musica e l’arte. Per realizzare questo importante scopo, si prospetta la realizzazione di una scuola che insegni come l’arte e la musica possano essere veicoli comunicativi sul territorio limbiatese.

Protagonisti del progetto sono i musicisti del gruppo musicale Motelnoire, un progetto nato nel 1999 nella periferia di Milano, hanno scelto le vie della città e piazza Tobagi per il loro nuovo singolo: una collaborazione con Diego Spagnoli, stage manager e presentatore di Vasco Rossi, il celebre rocker italiano.

E’ proprio lui a rendere nota la collaborazione con un post su Facebook.

“Un ringraziamento particolare – scrive Diego Spagnoli – va all’assessore Claudio Ceschini che insieme a Domenico Castaldi di Motelnoire sono gli ideatori del bellissimo progetto.”

(in foto: Diego Spagnoli nel video di Motelnoire girato in piazza Tobagi, a Limbiate)

13072021