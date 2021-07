SARONNO – Un appello a fare un sopralluogo per controlla la nuova segnaletica orizzontale che rischia di sparire in giro di poche settimane. E’ quello che arriva da un residente della zona alle porte del Prealpi.

Qui nell’ultimo fine settimana, come in altre parti della città, sono state realizzate le linee della carreggiate e di mezzeria ma il saronnese che si è trovato a passare poco dopo i lavori ha notato qualcosa di insolito.

“Sabato e domenica hanno parzialmente rifatto la segnaletica orizzontale nelle vie Alliata, Vittime del Lavoro e viale Rimembranze – spiega in una nota inviata a IlSaronno corredate di foto – credo gli scatti mostrino la pessima qualità dell’intervento. Hanno verniciato senza nemmeno spostare le foglie o altri rifiuti dalla strada, verniciando così anche foglie e carta, per non parlare della insufficiente quantità di vernice posata”.

La preoccupazione del saronnese è che le strisce possano “sparire” a breve finendo per diventare invisibili a causa dell’usura.