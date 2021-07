SARONNO – Un tratto di via Colombo a Saronno è stato oggi alle 14.30 chiuso al traffico, sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, per la caduta di calcinacci dalla palazzine che si trova di fronte all’area nei pressi della intersezione con via Legnani. Dall’alto dello stabile sono precipitate alcune parti in muratura, che per fortuna non hanno colpito nessuno, finendo sul marciapiede.

I tutori dell’ordine hanno transennato l’area in questione e bloccato il traffico pedonale ed automobilisti, ed è stato richiesto l’intervento anche dell’autoscala per compiere un sopralluogo “in quota”.

Da chiarire le origini dell’accaduto, forse anche legate al forte temporale che questa mattina si è abbattuto sulla zona e che ha causato danni, soprattutto a Cislago, dove sono intervenuti i pompieri per la presenza di un grosso albero pericolante, che è stato posto in sicurezza.

(foto: l’area interessata dalla caduta di calcinacci, in via Colombo alla periferia di Saronno)

13072021