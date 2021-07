SARONNO – Tre spaccate ai danni di altrettante attività commerciali a ridosso della zona a traffico limitato. E’ quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato episodi, verosimilmente, collegati su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia cittadina.

Secondo quanto emerso tutti gli episodi sono stati scoperti la mattina dopo quando i proprietari hanno contattato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Ad essere stati presi di mira la pizzeria in via San Giuseppe, all’altezza del cinema Saronnese. I ladri sono riusciti, spaccando la porta d’ingresso, ad entrare nel locale portando via pochi euro in monete, un tablet e delle bibite in lattina. A poca distanza il secondo obiettivo un negozio di alimentari in via Ramazzotti. Analoga la dinamica con i ladri hanno avuto il tempo di cercare nel negozio portando via il fondo cassa dell’attività.

Si sono portati via il fondo cassa al nuovo negozio di poke di piazza Unità d’Italia. Anche quindi hanno sfondato la vetrata e sono riusciti a dileguarsi. In tutti i tre casi è stata chiamata la polizia locale e i carabinieri che hanno effettuato i sopralluoghi e i rilievi del caso per avviare le indagini. Elementi utili potrebbero arrivare anche dalle immagini della videosorveglianza cittadina che sono già state recuperate.

