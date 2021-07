SARONNO – Il Codacons presenta un esposto in Procura e diffida il Comune di Saronno. Al centro dell’esposto l’incidente avvenuto a Saronno lo scorso 23 giugno in corso Italia all’altezza dell’attraversamento pedonale di piazza San Francesco e che ha visto coinvolto un pedone mentre attraversava la strada.

“L’incidente – spiega Codacons – è avvenuto a seguito di un tamponamento a catena nei pressi delle strisce pedonali. Un auto si era fermata per far attraversare un pedone, una seconda macchina, giunta da dietro, non si accorgeva della frenata del veicolo davanti causava il tamponamento e il consequenziale investimento del pedone”

Il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli denuncia: “È necessario che la sicurezza della circolazione sia assicurata a tutti i cittadini. Questo non è il primo incidente che avviene in quella strada. Il Codacons reclama che venga immediatamente visionata l’area stradale in questione e che vengano rispettate tutte le giuste precauzioni previste dalla legge. La sicurezza stradale è un diritto: non è ammissibile che i cittadini siano esposti a tali rischi giornalmente”.

Il Codacons presenta un esposto in Procura affinchè la vicenda venga esaminata, e diffida il Comune di Saronno, al fine di assicurare la sicurezza dei cittadini.

Dall’associazione arriva un invito: “Se siete a conoscenza di altre problematiche stradali o siete stati coinvolti in un sinistro potete contattarci alla nostra mail [email protected] o chiamarci al numero 02/29419096”