SOLARO – Ordigno bellico rinvenuto a Solaro, polizia locale e carabinieri hanno chiuso un tratto del trafficato corso Europa, tra Solaro, Cesate e Garbagnate Milanese. Il rinvenimento è avvenuto oggi attorno alle 17 all’interno del cantiere che si trova nelle vicinanze di un distributore di benzina. Sono stati gli operai, durante alcuni scavi, a notare la presenza dell’oggetto: sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Rho e quelle della vigilanza urbana solarese, i cui agenti hanno deviato il traffico in arrivo.

Il testimone passa ora agli artificieri che dovranno occuparsi della rimozione, in sicurezza, della bomba, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale: in particolare il giorno di Natale del 1944 la zona fu sottoposta ad un intenso bombardamento, per colpire la Polveriera situata alle porte di Solaro, ed in zona sono già stati ritrovati, negli ultimi anni, parecchi ordigni.

(foto: strada chiusa in corso Europa a Solaro per il ritrovamento di un ordigno bellico)

13072021