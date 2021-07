CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Il team femminile del Ct Ceriano, la società che fa base a Ceriano Laghetto ed al centro Ronchi di Saronno, ha staccato il pass per la Serie B2 grazie al 2-0 ottenuto in Friuli lo scorso fine settimana, a Tarcento in provincia di Udine. Anche in questo caso, a pesare è stato il 3-1 conquistato in casa un paio di settimane prima nell’andata sempre contro il Modus Tennis Club che, di fatto, ha spianato la strada verso il 2-0 firmato da Rachele Zingale e Maria Aurelia Scotti.

“Quella di quest’anno è stata un’annata straordinaria – dice euforico Silverio Basilico, capitano della formazione femminile – Sono orgoglioso di tutte le ragazze, di chi ha giocato tanto e di chi lo ha fatto meno ma ha contribuito con un atteggiamento positivo dimostrato lungo tutto il campionato. Siamo pronti per una nuova sfida consapevoli della nostra forza e dei nostri valori che ci permetteranno di affrontarla con entusiasmo e determinazione”. Insomma, se quella di ieri è stata una giornata storica per lo sport italiano, per i cerianesi lo è stata anche di più.

13072021