LOCATE VARESINO – Ex Varesina, all’altezza di Locate Varesino sono in arrivo le telecamere collegate al comando della polizia locale. Sono in tutto cinque i varchi che saranno monitorari. Oltre a quello sulla ex statale (in quel tratto, via Cesare Battisti) troveranno posto anche in via San Rocco, via Piave, via alle Valli e via Garibaldi. Si tratta di “telecamere intelligenti” che leggono le targhe dei mezzi e possono monitorare i flussi viabilistici. In tempo reale, possono indicare alle forze dell’ordine la presenza di auto sospette o “ricercate”.

Si tratta di un progetto da circa 50 mila euro per il 60 per cento finanziato da Regione Lombardia. Locate ha partecipato ad un bando per questo genere di interventi. In passato sempre grazie ai contributi regionali era stato possibile acquistare una apparecchiatura per verificare l’originalità dei documenti; ancora prima con fondi comunali erano state acquistare le “fototrappole”.

(foto archivio: una telecamera di sorveglianza stradale in zona)

13072021