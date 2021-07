SARONNO – I saronnesi Edoardo Luraschi, Giorgia Marcomin e il cairatese Filippo Cappelletti, tutti in forza alla Osa Saronno, sono partiti ieri da Malpensa alla volta di Tallinn, per rappresentare l’Italia agli Europei Under 20.

A salutare i ragazzi in aeroporto, naturalmente, tanti parenti e allenatori. In particolare, Edoardo Luraschi è stato accompagnato dalla mamma Cristina Galli, anch’essa con qualche presenza in maglia azzurra e che si è laureata questo fine settimana campionessa regionale nei 100 metri piani, categoria Senior 45, sempre per i colori della Osa Saronno.

Una tradizione di famiglia che si spera possa essere di buon auspicio per tutta la spedizione saronnese a Tallinn. Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport a partire dalle 9.30 di giovedì 8 luglio.

