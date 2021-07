SOLARO / CERIANO LAGHETTO – In contemporanea con l’incontro in Assolombarda i lavoratori e le lavoratrici della Gianetti Ruote (storica azienda leader nella produzione di cerchioni nel settore dei veicoli pesanti al momento ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese di via Stabilimento e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo) hanno attuato un blocco della circolazione sulla Saronno-Monza.

Un modo per dare visibilità ai problemi, al disagio e le difficoltà che non sono le famiglie dei 152 lavoratori ma anche le comunità di Ceriano, Solaro e Cogliate stanno vivendo. Quella per salvare i posti di lavoro è una battaglia che ha visto i lavoratori organizzare un presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda e che oggi è arrivata a bloccare la circolazione.

Alle 10,45 i lavoratori sono arrivati con bandiere e striscioni al centro dell’incrocio principale di Solaro quello in cui la Monza-Saronno taglia a metà il paese. Si sono immediatamente formate code e rallentamenti. sul posto anche la polizia locale e i carabinieri.

(per il video e la foto si ringrazia il nostro lettore Gabriele)

14072021