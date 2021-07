Da oggi su Netflix nuovo horror con gli effetti speciali “made in Saronno” di Leanza

SARONNO – Debutta oggi su Netflix “A classic horror story” con effetti speciali “made in Saronno”, li ha infatti realizzati il saronnese Andrea Leanza con tutto il suo team del Alcfx group. “L’attesa è finita – scrive Leanza sui social – E’ un progetto del quale tutti noi siamo molto fieri; sono orgoglioso e felice che mi sia stata data la possibilità di portare in vita questa storia ed i suoi personaggi”.

A classic horror story è un film di Roberto De Feo e Paolo Strippoli con Matilda Lutz e Yulia Sobol. Omaggio al cinema dell’orrore di De Feo, è stato presentato fuori concorso al festival di Taormina 67. La trama? Cinque persone viaggiano in camper per raggiungere una destinazione comune. Scende la notte e per evitare la carcassa di un animale morto, si schiantano contro un albero. Quando si riprendono, si ritrovano in mezzo al nulla. La strada su cui stavano viaggiando è scomparsa e c’è solo una foresta fitta e impenetrabile e una casa di legno nel mezzo di una radura, che scoprono essere la sede di un culto agghiacciante.

Quest’anno Leanza ha vinto il David di Donatello.

Chi è Andrea Leanza – Andrea Leanza è un talento saronnese che con determinazione ha inseguito le proprie passioni. E’ un truccatore specializzato in protesi ed effetti di trucco speciale. E’ salito alla ribalta nazionale l’anno scorso con la trasformazione di Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi per il film Hammamet e quest’anno con gli effetti sul parco del Festival di Sanremo per le performance di Achille Lauro. In realtà questi sono solo gli ultimi lavori del saronnese che ha anche contributo alla realizzazione degli zombie di World War Z di Brad Pitt e a tante altre produzioni hollywodiane e italiane. Ha iniziato dai dinosauri realizzando modelli iper-realistici per musei e parchi a tema. Malgrado gli ottimi risultati ottenuti ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi al mondo degli effetti speciali dove si è formato da autodidatta.

(foto archivio: Andrea Leanza)

