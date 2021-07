SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Non è ancora tornata a casa Joy, la gattina di un anno che è sparita lo scorso 4 luglio in zona via Bergamo, a Saronno.

I proprietari, però, non smettono di cercarla. Da alcune segnalazioni di possibili avvistamenti, pare che il felino stia girovagando nei confini cerianesi.

“Joy ha 1 anno e due mesi – descrivono Serena e Federico, i proprietari – è minuta, tigrata tendente al color ocra, ha occhi verdi ed è piuttosto schiva. E’ sparita da via Bergamo, ma abbiamo avuto segnalazioni di possibile avvistamento a Ceriano Laghetto”.

“Non perdiamo la fiducia di ritrovarla – continuano – così come il suo fratello peloso adottivo Bloom che, senza di lei, si sente perso. Avevamo scelto il nome Joy e speriamo che questa ricerca possa darci la gioia di riaverla con noi”.

Chiunque avvistasse la gatta può contattare i due padroni al numero 3201879444.

(in foto: Joy la gatta sparita il 4 luglio sul confine Ceriano Laghetto/Saronno)

