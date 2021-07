LOCATE VARESINO – Insolita emergenza ieri sera in centro dove un furgone è rimasto incastrato in un stretto passaggio tra i cortile della zona di via Cadorna.

Il conducente ha tentato di superare un passaggio decisamente stretto ma ben presto il mezzo è rimasto letteralmente incastrato. Così il conducente e i residenti usciti di casa per vedere l’accaduto hanno contattato i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Saronno che ben presto ha risolto il problema. Come?

Staccando il cassone dal resto del mezzo: hanno portato questa prima parte avanti fin fuori dal tunnel. E’ stato quindi la volta del cassone liberato con corde e verricello. Una disavventura che si è conclusa poco dopo le 22,30 dopo poco più di un’ora di lavoro.

Sempre la stessa squadra lunedì mattina aveva aiutato il camionista che a Gerenzano aveva perso il rimorchio mentre percorreva la zona industriale. In quel caso era stata necessaria l’autogru.